Ungeplanter Zwischenstopp am Freitagmorgen auf der Buslinie 34 in der Grazer Kasernstraße. Kurz nach 8 Uhr artete ein Streit zwischen zwei Frauen während der Fahrt in eine Prügelei aus. Der Busfahrer musste anhalten und die Polizei zu Hilfe holen. Die übrigen Fahrgäste konnten nur kopfschüttelnd zuschauen und mussten in einen von den Graz Linien rasch organisierten Ersatzbus umsteigen.