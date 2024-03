Ein Radspielplatz, an dem nicht in die Pedale getreten werden soll. Das ist das auf den ersten Blick ungewöhnliche Ziel bei einer Pumptrack. Es geht darum, nur mit Schwung und pumpenden Auf- und Ab-Bewegungen den Rundkurs zu bewältigen. „Ein Spaß für kleine und große Kinder“, lacht Jugendstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP), der nun eine mobile Pumptrack am künftigen Bezirkssportplatz am Trattenweg – bei der alten Kirchnerkaserne – aufstellen hat lassen.