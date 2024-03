Schon in den vergangenen Jahren tauchte sie im Kielwasser des jährlichen Saisonstarts auf, in diesen teuren Tagen erst recht: die Debatte über die Höhe der Eintrittspreise bei Grazer Bädern. Allein, mit der Zusammensetzung der Rathausspitze haben sich auch Blickwinkel wie Rollen geändert. Nun ist es die ÖVP, welche sich in der heutigen Gemeinderatssitzung gegen eine Erhöhung aussprechen wird – während nunmehr die KPÖ erläutert, warum eine Anpassung der Tarife unausweichlich sei. VP-Gemeinderätin Sissi Potzinger fordert am heutigen Donnerstag jedenfalls ein Aussetzen der Preisanpassung und spielt den Wasserball den Kommunisten zu: Bürgermeisterin Elke Kahr und Finanzstadtrat Manfred Eber haben es ihrer Meinung nach in der Hand, „die Naherholung in der Stadt leistbar zu machen“. Das sei besonders in diesen Zeiten wichtig, da sich viele Familien keinen Urlaub leisten könnten.