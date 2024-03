Auch wenn sich Kunden wochenlang darauf vorbereiten konnten – nun ging es schneller, als gedacht: Denn seitens der Hamburger Zentrale wurde der Kleinen Zeitung mitgeteilt, dass der letzte Verkaufstag bei der Nordsee-Filiale in der Grazer Herrengasse „voraussichtlich der 22. März“ sein wird. Doch am heutigen Montagmorgen demontierten Handwerker schon das Firmen-Logo samt Fisch – und in der leeren Filiale dankte ein Plakat allen Kunden „für die langjährige Treue“. Wie berichtet, wurde dieser Standort nach immerhin 57 Jahren geschlossen, das Nordsee-Restaurant in der Shoppingcity Seiersberg bleibt geöffnet.