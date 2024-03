Was sich gleichsam im „Osternesterl“ versteckt, soll drei Wochen später aufblühen: Denn am 2. April starten die Umbauarbeiten in der Oberen Neutorgasse, Ende April soll dann die nagelneue Fahrradstraße freigegeben werden. Der seit Langem geplante Umbruch wurde am Freitag in der Sitzung des Grazer Stadtsenates beschlossen: Diese Neugestaltung sei ein „wesentlicher Meilenstein, der die Richtung für das gesamte Neutorviertel und für viele weitere Stadtteile vorgibt: Verkehrsberuhigung durch eine faire Verteilung von Fuß-, Rad- und Individualverkehr, mehr Bäume und Grünraum für ein besseres Klima sowie eine massive Steigerung der Aufenthaltsqualität“, meint Vizebürgermeisterin und Verkehrsreferentin Judith Schwentner (Grüne).