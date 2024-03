Bis auf Höhe McDonalds‘/Bushaltestellen hatten sich die Bauarbeiter in den vergangenen Monaten ja schon vorgewagt – doch der Großteil des Grazer Jakominiplatzes selbst blieb bisher von den Arbeiten an der neuen Grazer Tramstrecke verschont. Das ändert sich nun in den Osterferien: Wie die Graz-Linien am Donnerstag bekannt geben, werden von 23. bis 30. März die Straßenbahn-Einfahrtsweichen auf dem „Jako“ erneuert. „Daher muss ein Ersatzverkehr auf den Strecken Jakominiplatz – Griesplatz Hauptbahnhof – Asperngasse – Alte Poststraße (Linie E) für die Linien 1, 4, 6 und 7 sowie Jakominiplatz – Andritz /Linien E3/5) für die Linien 3 und 5 eingerichtet werden“, heißt es.