Auch wenn das Motto von Beginn an „Einen letzten Sommer lang“ lautete: Es war nicht ausgeschlossen, dass Robert Grossauer den Biergarten im Brauhaus Puntigam auch 2024 auftischt, ehe die Brau-Union den Neu- oder Umbau des ein wenig ergrauten Areals startet. Im Vorjahr jedenfalls tischte Grossauer in Puntigam neben kulinarischen auch musikalische Schmankerln auf – kürzlich aber habe er sich entschieden, heuer nicht in die Verlängerung zu gehen: „2023 hatte ich ja die Megabaustelle vor unserer Gösser-Bräu-Haustür in der Neutorgasse, da hat Puntigam wunderbar reingepasst.“ Nun aber, nach den mittlerweile ruhigeren Bauarbeiten auf der Zielgerade, wolle er die ganze Energie in die Gösser stecken, welche man ja von der Brau-Union erworben hat.