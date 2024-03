Ob im heurigen Superwahljahr noch öfter die Rede von einer Rekordbeteiligung bei einer Wahl sein wird? Die Grazer Kinder haben es jedenfalls vorgemacht: 1.997 Stimmen wurden bei der Wahl der neuen Kinderbürgermeisterin und des Kinderbürgermeisters abgegeben, so viele wie nie zu vor. Die Wahl fiel auf Fabienne (10 Jahre), die in die Volksschule der Ursulinen geht und auf Fabian (9 Jahre), der in Graz St.Veit die Schulbank drückt. Gemeinsam mit ihren Stellvertretern Ana (9 Jahre) und Jonas (ebenfalls 9 Jahre) werden die beiden nun ein Jahr lang dem Grazer Kinderparlament vorstehen, ihnen zu Seite stehen die Stadträte Maja (9), Melek (9), Melinda (11), Mira (9), Sara H. (9) und Sarah A. (10). Sie alle wurden am Montag im Gemeinderatsitzungssaal des Grazer Rathauses angelobt und nahmen dort Platz, wo sonst ihre „großen“ Kolleginnen und Kollegen Platz nehmen. Tosenden Applaus erhielten die Jungpolitiker nicht nur von den vielen anwesenden Kindern, sondern auch von Vertretern aus der Erwachsenen-Stadtpolitik wie die Stadträte Kurt Hohensinner (ÖVP) und Claudia Schönbacher (KFG).