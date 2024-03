Sechs Monate vor dem Inkrafttreten hat sich die Stadt Graz im April 2022 festgelegt: Man will bei der Leerstandsabgabe vorpreschen, spätestens 2023 soll sie eingeführt werden. Die Initiative ging von der SPÖ aus, beschlossen hat es die Koalition aus KPÖ, Grünen und SPÖ. Man sah sich auch in der Tradition einer alten Forderung von Ex-Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP): Er wollte eine Zweitwohnsitzabgabe in Graz einheben.