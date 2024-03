Es ist ein Wandel auf Rädern, im wahrsten Sinne des Wortes: Viele jener Umbrüche, welche unsere Gesellschaft in den vergangenen Jahren zu spüren bekam und bis heute an ihr zerren, lassen sich bestens an Fakten rund um Autos ablesen. Von Neuzulassungen über Pkw-Bestände bis zur Anzahl der ausgestellten Führerscheine – sag mir, was du fährst, und ich sag dir, wo du lebst. Denn die Unterschiede zwischen Stadt und Land sind dabei markant:

Neuzulassungen: Bei aktuellsten Zahlen drückte dieser Tage das Statistik-Team im Land Steiermark um Martin Mayer aufs Gas. Demnach wurden 2023 in unserem Bundesland insgesamt 47.440 Kraftfahrzeuge neu zugelassen, das sei ein Plus von 5,4 Prozent gegenüber dem Jahr davor. Allerdings ist es auffallend weniger als noch vor einigen Jahren: 2011 etwa wurde der Höchstwert von 63.000 neu zugelassenen Flitzern erreicht – anschließend ging es sukzessive bergab.



Pkw: Mit einer Steigerung von 12,4 Prozent bei Pkw-/Kombi-Neuzulassungen gegenüber 2022 lag der Bezirk Graz-Umgebung im Vorjahr steiermarkweit an zweiter Stelle, bloß von Weiz ausgebremst (+ 15,1 %). Zum Vergleich: Graz erreichte ein Plus von 9,2 Prozent. Spannend ist dabei die Entwicklung: So gehen in der Landeshauptstadt selbst die Neuzulassungen sukzessive zurück – lagen diese lange Zeit konstant über 10.000 pro Jahr, sind es seit 2020 nur noch knapp 8000. In Graz-Umgebung wiederum war es ein ständiges Auf und Ab, wobei die aktuelle Anzahl von exakt 3014 frisch gestatteten Pkw dem Höchstwert von 5110 im Jahr 2005 weit hinterherfährt.



Bestand: Ungeachtet der jährlichen Rückgänge lässt die Summe der Neuanmeldungen naturgemäß den Gesamtbestand steigen. 2023 erreichte dieser mit 1,14 Millionen Fahrzeugen in der Steiermark einen neuen Höchststand. Standen etwa 1981 in Graz noch 107.000 Fahrzeuge auf Parkplätzen und in Garagen, waren es im Vorjahr schon 183.000 – in GU kam es in diesem Zeitraum gar zu einer Verdreifachung auf 155.000 Autos (!).



Pkw-Dichte: Dieser Wert („Wie viele Fahrzeuge kommen auf 1000 Einwohner?“) wird als Indikator für Wohlstand und ein mögliches Stadt-Land-Gefälle gesehen. Griffen in den 80ern diese 1000 Steirer auf rund 300 Pkw zurück, waren es im Jahr 2023 schon 621,5 Pkw. „Somit kommen in der Steiermark bereits fast zwei Pkw auf drei Personen“, betont das Landesstatistik-Team. Auffallend: Während in Graz diese Dichte seit 2001 sinkt, steigt sie in GU im selben Zeitraum.