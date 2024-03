„Der Weltfrauentag am 8. März wird bei uns in der Schule jedes Jahr in den Mittelpunkt gerückt. Unser Ziel ist es, Bewusstsein und einen Raum für Diskussionen zu schaffen. In diesem Jahr wollen wir im Rahmen einer eigenen Ausstellung, die Kunst sprechen lassen“, erklärt die Kunst-Lehrerin Julia Schindelka, die sich gemeinsam mit ihrer Kollegin Anna Bürgl für das ausdrucksstarke Kunstprojekt verantwortlich zeigt. Insgesamt nahmen 27 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Klusemannstraße zwischen 13 und 14 Jahren am Projekt teil und setzten den Themenschwerpunkt „Feminismus und Patriarchat“ künstlerisch in achzehn unterschiedlichen Werken und zusätzlichen Infoplakaten um.