Nach 35 Tagen ist wieder so weit: Die Schloßbergbahn in Graz ist ab heute, 4. März, wieder im Einsatz. Die jährlich vorgeschriebene Revision ist erfolgreich abgeschlossen, die Standseilbahn bringt ab 10 Uhr wieder alle 15 Minuten (zu jeder vollen Viertelstunde) Gäste auf den Berg. Das Restaurant am Schloßberg hatte ebenfalls geschlossen und öffnet am 6. März wieder.