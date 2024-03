Dass es bei dieser Verleihung ziemlich lustig zugegangen sein muss, beweisen die Fotos: Musiker Alex Rehak bekam im Rathaus das goldene Ehrenzeichen der Stadt Graz verliehen. Eine Ehrung für sein musikalisches Lebenswerk, denn Rehak war mit seiner Band „Turning Point“ einer der ersten Popstars in Österreich und schrieb mit Songs wie „Life is going on“, „Baby, all I need is you“ oder „Easy Song (Sing A Song of LaLaLa)“ österreichische Musikgeschichte. Seine Musik begleitet auch Bürgermeisterin Elke Kahr seit vielen Jahren: „Dich zu ehren, freut mich ganz besonders, weil ich dich und deine Musik gut kenne und sehr mag“.

Gefeiert wurde der Anlass mit gemeinsamen Ständchen und Geschichten aus alten Band-Tagen. „Ich hab mein ganzes Leben lang versucht, nur ich zu sein. Glücklich ist man dann, wenn man gesund ist und sich selbst noch im Spiegel anschauen kann“, zog Alex Rehak – der übrigens mit einer reich bestückten Kappe statt seines berühmten Spiegel-Zylinders zur Ehrung kam – ein Resümee. Er habe so viele schöne Momente erlebt, doch es sei noch lange nicht Schluss. Im April wird er Geburtstag feiern und die Neuaufnahme seines Liedes „Life is going on“ auf Vinyl präsentieren. Einen großen Wunsch hegt der 72-Jährige noch: Ein weiteres Mal am Grazer Hauptplatz mit seinen Wegbegleitern ein Konzert spielen.