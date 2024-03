„Die erste Meldung, dass jemand in Liebenau eine Tigermücke gesichtet hat, haben wir heuer bereits am 28. Jänner bekommen. Das liegt daran, dass es viel zu warm ist“, seufzt Erwin Wieser. Er leitet seit dem Vorjahr das Referat „Strategischer Infektionsschutz“ im Gesundheitsamt der Stadt Graz und hat einen ungebetenen Gast besonders im Fokus: Die Asiatische Tigermücke. Das Insekt wurde 2021 erstmals offiziell in der Landeshauptstadt nachgewiesen. „Man kann aber davon ausgehen, dass es schon länger auch bei uns vertreten ist“, so Wieser.