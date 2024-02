Am Montagnachmittag um 16.20 Uhr fuhren ein 53-Jähriger und ein 27-jähriger Radfahrer auf dem Geh- und Radweg in Graz östlich der Mur in Richtung Süden. Der jüngere Radfahrer, der sich einige Meter vor dem älteren befand, hielt an einer Kreuzung an, um diese zu überqueren. Um eine Kollision zu vermeiden, leitete der ältere Mann mit seinem Rennrad ein abruptes Bremsmanöver ein, wodurch er zu Sturz kam, ohne dass es zu einer Berührung zwischen den beiden Radfahrern kam.