Der Standort bestimmt den Standpunkt. Dieser alte Spruch bewahrheitet sich diesmal anhand der Grünen. Im Landtag am 27. Februar macht Klubchefin Sandra Krautwaschl Druck in Sachen Ausbau von Park+Ride-Plätzen. Sie will von Verkehrslandesrat Anton Lang (SPÖ) wissen, wo in den nächsten sechs Jahren bestehende Anlagen erweitert oder neue hinzukommen, um den Umstieg vom privaten Auto auf öffentliche Verkehrsmittel zu beschleunigen.