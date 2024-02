Keine Abfahrtszeiten an den Fahrgaststelen und an den Haltestellen, keine Echtzeitanzeigen in der App „GrazMobil“ und auch keine Durchsagen an den Haltestellen oder in den Straßenbahnen bzw. Bussen: Die für Dienstag von 8 bis 11 Uhr geplanten Service- und Wartungsarbeiten des Betriebsleitsystems der Graz Linien haben mehrere Auswirkungen.

Ab Dienstag, 11 Uhr, sollen die Services aber wieder verfügbar sein. Man sei bemüht, die Störungen bzw. Ausfälle so kurz wie möglich zu halten und ersucht um Verständnis, heißt es bei den Graz Linien.