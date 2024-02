„Eine derartige Steigerung war in dieser Form nicht prognostiziert und absehbar“, freut sich Centerleiterin Heike Heinisser am Donnerstag– mit Blick auf die 2023-Bilanz für das Grazer Einkaufszentrum „Shopping Nord“. Absolute Zahlen werden zwar auch diesmal nicht verraten, Heinisser betont aber, dass der Umsatz im Vergleich zum Jahr 2022 um fünf Prozent gestiegen sei. Nach oben zeige die Kurve auch bei der Kundenfrequenz (+ 1,5 Prozent) sowie bei den Gutscheinverkäufen (+4 Prozent). Man habe so die Positionierung „als idealer Nahversorger zum Wohlfühlen und Treff für Jung und Alt“ festigen können, ist Heinisser überzeugt.