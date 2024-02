„Als mein Großvater im Jahr 1949 ADEVA gründete, haben wir in erster Linie Museen und Bibliotheken weltweit beliefert. Heute sind es zu einem großen Teil Privatkunden, die bei uns bestellen“, berichtet ADEVA-Geschäftsführer Paul Struzl, der heute das Familienunternehmen in dritter Generation leitet. Bereits in seiner Jugend hat er sich in der Ferienzeit aktiv ins Unternehmen eingebracht. „Schon damals war ich fasziniert von den hochwertigen Faksimiles, also den originalgetreuen Wiedergaben antiker, mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Handschriften-Werke“, erinnert sich der 42-jährige Grazer.