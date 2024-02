Das Quietschen der Notbremse war nicht zu hören. Nun aber bestätigt man im Grazer Rathaus, was Innenstadthändler nach und nach publik machen: „Ja, GrazLog wurde eingestellt.“ Dahinter verbarg sich das Ansinnen der Stadt, den Wildwuchs an Lieferanten und damit auch CO₂-Emissionen auszubremsen. Also wurde „GrazLog“ 2018 vom Stapel gelassen und in den ersten beiden Jahren durch Bundesmittel, welche die Stadt ausschüttete, mit 450.000 Euro gefördert. Die Idee: Waren anderer Zusteller, deren Ausnahmegenehmigungen für Ladetätigkeiten man eindämmen wollte, sollten zentral gesammelt und „auf der letzten Meile“ per Lastenrad oder E-Transporter zu Kunden gebracht werden.