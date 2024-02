Alles, was Rang und Namen und Superheldenkräfte hat, war am Sonntag in Laßnitzhöhe auf den Beinen. Oder auf Rädern unterwegs: Denn beim traditionellen Faschingsumzug, heuer vom örtlichen Sportverein organisiert, wurden zwischen der Marktstube Heidi und dem GPZ unter anderen auch Super-Mario und Batman samt Batmobil gesichtet – gleich in mehrfacher Ausführung! Eine Dame indes nutzte das lustige Treiben aus und drehte den Spieß um: „Bäuerin sucht Bauer! Anmeldung hier“ war auf ihrem Wagerl, das sie hinter sich herzog, zu lesen. Mit Erfolg? Viel Spaß beim Durchklicken der Fotoserie!