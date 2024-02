Zottelige Gestalten mit Glocken und Schlagruten sind hierzulande normalerweise eher ein abendliches Dezemberphänomen. Daher staunten viele Grazerinnen und Grazer nicht schlecht, als am Donnerstag am helllichten Tag die normalerweise in der slowenischen Steiermark beheimateten Koranti durch die Altstadt liefen und tanzten, um mit lautem Glockengetöse den momentan ohnehin weit in die Berge zurückgezogenen Winter auszutreiben.