Bei gefühlsmäßig 25 Plusgraden entdecken Stadtbummler im Grazer Zentrum derzeit viele plakative Grüße: Sowohl in der Gastroszene als auch im Handel werden auf Türen und Schaufenstern baldige Neueröffnungen genauso angekündigt wie manche Rückkehr. Und auch Adieus. Im „fridda&maxx“ wird jedenfalls ab dem 7. Februar wieder aufgetischt: Das gleichnamige Lokal bei Wein&Co am Grazer Joanneumring machte ja angesichts der Großbaustelle vor der Haustür (neue Tramroute) in den letzten Wochen eine Pause. Nun kehrt man zurück – und tischt bald eine frische Speisekarte auf, heißt es.