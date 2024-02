„Vor rund einem Jahr haben wir nach dem Befreiungsschlag der „Altlast FPÖ“ eine neue politische Kraft für Graz gegründet“, sagt Claudia Schönbacher und blickt in den Saal im Gasthaus Lindenwirt in Wetzelsdorf. Rund 70 Mitglieder und Gäste sind gekommen, um die erste Vollversammlung der KFG, der Bürgerliste Korruptionsfreies Graz, abzuhalten. Nach dem Finanzskandal der Grazer FPÖ und Parteiausschlüssen haben Schönbacher und ihre Mitstreiter Alexis Pascuttini, Michael Winter und Astrid Schleicher den alten FP-Gemeinderatsklub in KFG umbenannt – bei der Bürgerliste selbst ist aber nur Schönbacher dabei. Die anderen drei haben gegen ihren Ausschluss aus der FPÖ Berufung eingelegt.