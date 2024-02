Der Hilferuf eines Grazers erreichte Freitagfrüh nicht nur die Kleine Zeitung, sondern auch das Rathaus. Felix Jauk ist der Inhaber und Vermieter einer Wohnung in Graz-Andritz, die vorübergehend nicht benutzt werden kann – nachdem dort Wasser infolge des Bruchs der Hauptleitung vor dem Haus eingetreten war. „Es stimmt, die öffentliche Wasserleitung dort ist leider gebrochen. Der Leitungsschaden selbst ist zwar schon behoben, aber die Wohnung vorerst nicht benutzbar. Es wurden auch schon Entfeuchtungsgeräte aufgestellt“, bestätigt Gerald Zaczek-Pichler, Sprecher der Holding Graz. Was den Wohnungsinhaber um Hilfe rufen ließ: Mieterin ist eine hochschwangere Frau. „Die Geburt wird innerhalb der nächsten zwei Wochen erwartet“, so Felix Jauk, daher werde rasch eine Ersatzwohnung benötigt.