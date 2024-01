„Die Präsidialabteilung der Stadt Graz bekommt eine neue Führung“, verkündet man im Rathaus am Mittwoch. Und der neue Chef ist – Pardon – der alte. Oder jedenfalls jener Leiter, der zuletzt interimistisch als Stellvertreter des Grazer Magistratsdirektors Martin Haidvogl agierte: Helmut Schmalenberg setzte sich also im Bewerbungsverfahren gegen 13 andere Kandidatinnen und Kandidaten durch, er wird künftig fix die Leitung dieser zentralen städtischen Abteilung übernehmen. Der offizielle Beschluss zur Besetzung der Funktion soll in der kommenden Gemeinderatssitzung im Februar 2024 erfolgen.

Nach dem Ausscheiden der früheren Chefin Verena Ennemoser war im Vorjahr eine Neuausschreibung der Stelle notwendig geworden. Diese Einladung hatten acht Männer und sechs Frauen angenommen – Schmalenberg setzte sich am Ende durch. Er habe das Amt, welches für die grundlegenden rechtlichen und organisatorischen Fragen der Verwaltung zuständig ist, schon interimistisch „gewissenhaft und zuverlässig geführt“, so Bürgermeisterin Elke Kahr. „Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und bin davon überzeugt, dass die umfangreichen und verantwortungsvollen Aufgaben bei ihm in kompetenten Händen sind.“