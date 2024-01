In der Nacht auf Sonntag sorgte ein Vorfall in der Glacisstraße in Graz für ein Großaufgebot an Einsatzkräften. Wie Aufnahmen in sozialen Medien zeigen, standen bis zu sechs Rettungswagen und vier Polizeiautos vor der Eingangstür zum Club „Motion“. Die rechte Fahrspur war blockiert.

Dass es zu einem solchen Großaufgebot an Einsatzkräften gekommen war, lag an unzureichenden Angaben, heißt es bei der Polizei: Zunächst musste man vom Schlimmsten – also vielen Schwerverletzten – ausgehen.

Was war nun aber passiert? Ersten Informationen zufolge kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei der auch Pfefferspray eingesetzt wurde. Ein Türsteher dürfte einen betrunkenen Gast hinausbegleitet haben, ein Unbeteiligter mischte sich ein und dabei kam offenbar auch der Pfefferspray zum Einsatz. Details waren am Sonntagabend nach wie vor unklar, es dürfte allerdings „nur“ vier Leichtverletzte gegeben haben.