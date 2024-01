Lange bevor die Türen an diesem 9. November 2023 endlich aufgingen, warteten schon rund 70 Kundinnen und Kunden am Gehsteig des Grazer Joanneumrings. Ja, die Neugierde war groß, wurde doch somit der erste steirische „Billa Pflanzilla“ eröffnet. Also ein Supermarkt mit ausschließlich pflanzlichen Produkten ohne tierische Zutaten. Nun steht fest, dass dieser Shop wieder geschlossen wird. „Ja, der 24. Februar wird der letzte Verkaufstag sein“, so Rewe-Sprecher Paul Pöttschacher, der damit einen Bericht der „Woche“ bestätigt.