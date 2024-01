Angekündigt war zunächst lediglich ein Protestmarsch der „Letzten Generation“ mit Start um 16 Uhr am Freiheitsplatz. Dieser mündete allerdings in eine Verkehrsblockade der Aktivistinnen und Aktivisten. Eine Gruppe klebte sich in der Brückenkopfgasse auf die Straße, was zu Verkehrsbehinderungen führte. 10 bis 15 Minuten Zeitverlust schätzt man aktuell (Stand 18.15 Uhr) beim Antenne Steiermark Verkehrsservice. Die Radetzkybrücke musste Richtung stadtauswärts gesperrt werden. Autolenker müssen über die Augartenbrücke und den Karlauergürtel ausweichen.

Auch öffentliche Verkehrsmittel betroffen

Auf Grund der Protestaktion und der Sperre der Radetzkybrücke Richtung müssen wir die Autobuslinien mussten die Buslinien 31,32,33 und 40 ab der Haltestelle Wielandgasse umgeleitet werden. Betroffen waren auch die Buslinien 30 und 39. Aktuelle Infos bei den Graz Linien hier.

Protestmarsch der Letzten Generation am Montag in Graz © Letzte Generation

Was die Klimaaktivisten selbst sagen

Der Protestmarsch am Montag war der erste in diesem Jahr in Graz. Rund 70 Bürgerinnen und Bürger hatten sich laut Angaben der Letzten Generation am Freiheitsplatz eingefunden, um anschließend in einem friedlichen Protestmarsch über den Opernring zu ziehen. Nach wie vor fordert man von der Bundesregierung, die Empfehlungen des österreichischen Klimarates umzusetzen – wie etwa ein gratis Öffi-Ticket oder ein Vernichtungsverbot für Lebensmittel.

„2024 wird entscheidend. Dieses Jahr ist das letzte, in dem wir noch die Möglichkeit haben, wirksam gegenzusteuern. Wir fordern die Bundesregierung erneut auf, sofort die Empfehlungen des Klimarats umzusetzen. Sollte sie ihrer Verantwortung auch in diesem Jahr nicht nachkommen, wird der Protest entschlossener werden müssen – auch hier in Graz”, so Pressesprecherin Anna Freund (22) in einer Aussendung der Letzten Generation. Zitiert wird darin auch die Studentin Sofia Dreisiebner (18), die zum ersten Mal mit der Letzten Generation protestierte: Sie habe sich dem Protest angeschlossen, da sie nicht länger leise zuschauen könne, „wie Kindern die Chance auf eine sichere und gute Zukunft genommen wird.” Simon Marcher (21), der ebenfalls an dem Protestmarsch teilgenommen hat, sei „es ein Rätsel, wie unsere Regierung diese grundvernünftigen Forderungen einfach ignorieren kann”, wird der in der Aussendung zitiert.