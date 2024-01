Wer sich jetzt im Winter bereits Inspiration für die nächste Wandersaison holen möchte, hat dazu bei der Film- und Fotoshow „Wanderparadies Steiermark“ Gelegenheit. Verena und Andreas Jeitler teilen dabei ihren Erfahrungsschatz mit allen, die es wie sie in die Berge zieht. Mit ihrer Show sind sie in den nächsten Wochen quer durch die Regionen unterwegs. In Graz-Umgebung stehen am 28. Jänner der Lässerhof in Stattegg und am 31. Jänner der Gasthof zur Bahn in Laßnitzhöhe am Programm, am 3. März sind die beiden dann in Graz zu Gast.