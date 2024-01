Als beliebte Rave- und Club-Location sowie auch für Popkonzerte ist die „Höhle“ mitten im Grazer Schloßberg schon lange beliebt, nun wollen die Grazer Spielstätten den Dom im Berg aber auch für andere Publikumsschichten attraktiv machen: Eine neue Schiene namens „Klub Royal“ soll renommierte Künstlerinnen und Künstler aus verschiedensten Genres von Swing und Pop über Blues und Jazz bis hin zur Klassik mit Licht und Ton auf Premium-Niveau vereinen – oder: „Außergewöhnliche Künstler in einer exklusiven Venue“, wie man das Konzept bei den Spielstätten zusammenfasst. Wann immer möglich soll auch das Ambisonics „3D“-Soundsystem zum Einsatz kommen.

„Der Dom macht die Musik“, so der Untertitel des Klub Royal, heißt es ab Februar, fünf Termine stehen bereits fest. Den Anfang macht am 3. Februar das innovative Streichquartett radio.string.quartet, das in einem Crossover mit dem tunesischen Oud-Meister, Vokalisten und Komponisten Dhafer Youssef neue Horizonte erkundet. Youssef hat nach seiner Auswanderung nach Österreich übrigens zuerst in Graz als Tellerwäscher gearbeitet, längst lebt er in Paris und ist ein Star in Frankreich, an seinem neuesten Album arbeitete auch Herbie Hancock mit.

Am 17. Februar folgt Nobert Schneider mit “Ollas Paletti“, am 5. April „Neuschnee“, das Crossover-Kammermusik-Ensemble um Hans Wagner – mit Einflüssen von der Renaissancemusik bis zum Grunge-Rock. Am 23. Mai gastiert das Duo BartolomeyBittmann, am 16. Juni legen Marina & The Kats einen Swing-vollen Abschluss vor der Sommerpause hin.

Norbert Schneider © Georg Buxhofer

Karten und Informationen auf spielstaetten.buehnen-graz.com.