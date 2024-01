„Wir sind mit unseren Technikern bereits vor Ort“, betont man um kurz nach 12.15 Uhr an diesem Mittwoch seitens der Graz-Linien – kurz nachdem man bestätigt hatte, dass in Mariatrost nahe der Schleife bei der Endhaltestelle momentan die Linie 1 ein wenig bremst: Denn eine Straßenbahngarnitur sei dort aus bislang unbekannten Gründen hängen geblieben. Ob sie wieder in Gang gebracht werden kann oder in die Remise abgeschleppt werden muss, soll sich in den nächsten 30 Minuten zeigen. Ersatzbusse seien jedenfalls schon zwischen Mariatrost und Hilmteich im Einsatz.