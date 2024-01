Schier unübersehbar ist die Liste der Mitwirkenden, Spielerinnen und Spieler, Texterinnen und Texter, Pianisten und Chansonkomponisten, von der „Technik“ ganz zu schweigen. 40 Jahre sind eine lange Zeit, und die „Grazbürsten“, längst schon das renommierteste Grazer Kabarett, gingen im wahren Wortsinn – man darf‘s ruhig so sehen – durch Dick und Dünn; allein die Spielstätten sind nicht an einer Hand abzuzählen. Und auch nur der Versuch, in die Chronologie einzusteigen, gleichsam von A bis Z aufzuzählen, läßt beinah die Grausbirn aufsteigen.