Wer gerne wandert und ausflügelt, auf den warten im kommenden Jahr gleich an drei beliebten Freizeitzielen der Grazer große Neuerungen. Für das Stubenberghaus, das Café am Thalersee und das Gasthaus beim Fürstenstand am Plabutsch läuft derzeit die Suche nach neuen Pächtern. Am Plabutsch kommt noch dazu: Die Anton Paar Group AG hat ja zu ihrem 100. Geburtstag im Jahr 2022 über ihre Tochter 24 Asset Management GmbH die Liegenschaft erworben. Die desolate Aussichtswarte und das zuletzt geschlossene Gasthaus will man den Grazern frisch saniert wieder zugänglich machen. Die Bauarbeiten vor Ort gehen mittlerweile ins Finale. Die neue überdachte Aussichtsplattform steht schon, wie man durch den Bauzaun erkennt.