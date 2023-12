„Rechtsextrem, nazi-verherrlichend, übelster Antisemitismus“ – so fasst Historiker Gerald Lamprecht jene Literaturliste zusammen, die die Staatsanwaltschaft am Laptop von Roland Lohr gefunden hat. Lohr ist seit 2008 Gemeinderat in Graz, bis zum Vorjahr für die FPÖ, seitdem als freier Mandatar. Er war von 2011 bis 2021 stellvertretender Stadtparteiobmann der Grazer FPÖ sowie mehrere Jahre Finanzreferent von Klub und Partei.