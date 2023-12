Vier Personen hielten sich am Sonntag in einer Wohnung in der Grazbachgasse in Graz auf, als plötzlich der Akku eines E-Scooters zu brennen begann. Das Fahrzeug war im Vorraum der Wohnung zum Laden angesteckt.

Während drei Personen ins Treppenhaus liefen, um dann mit dem Feuerlöscher, den sie dort geholt hatten, den Brand zu bekämpfen, brachte sich ein Bewohner mit einem Sprung aus dem Fenster in Sicherheit. Die Person zog sich bei dem Sprung aus dem 1. Stock in den Innenhof schwere Verletzungen zu.

Zwei Atemschutztrupps im Einsatz

Die Grazer Berufsfeuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Ein Atemschutztrupp bekämpfte den Brand in der Wohnung, ein zweiter kontrollierte das Treppenhaus und sämtliche Wohnungen. Ein Anwohner wurde vom Treppenhaus unverletzt ins Freie geleitet. Binnen Minuten konnte „Brand Aus“ gemeldet werden. 25 Mann und sechs Fahrzeuge waren im Einsatz. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.