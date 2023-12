Queen zu Gast am Maturaball des BG/BRG Lichtenfels

Unter dem Motto Bohemian Rhapsody - We‘ve got to break free fand am Freitagabend, dem 15. Dezember der Maturaball des BG/BRG Lichtenfels statt. Familien und Freunde verbrachten eine rauschende Ballnacht im Grazer Congress. Die ein oder andern musikalische Einlage von Queen durfte natürlich auch nicht fehlen. Hier gibt`s die schönsten Fotos.