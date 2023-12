In der UN-Menschenrechtscharta haben die Vereinten Nationen sich am 10. Dezember 1948 zu den allgemeinen Grundsätzen der Menschenrechte bekannt. Am Wochenende jährt sich dieses historische Datum nun zum 75. Mal. Aus diesem Anlass ruft die Grazer Initiative für Frieden und Neutralität mit der Unterstützung von rund 40 zivilgesellschaftlichen Initiativen, politischen Organisationen und Personen am Samstag zu einer Menschen- und Licherkette für den Frieden in der Grazer Herrengasse auf.