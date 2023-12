Grazer Gipfelstürmer auf dem Weg zum Uhrturm mussten vorübergehend auf den Schloßberglift oder auf die eigenen Beine zurückgreifen: Denn wie man seitens der Holding Graz am Montag bekannt gab, standen die Garnituren der Schloßbergbahn kurzfristig still. Ein technisches Problem bremse die Seilbahn derzeit aus, hieß es um kurz nach 10 Uhr. Nachsatz: „Das Problem sollte im Laufe des Vormittages behoben sein.“ Tatsächlich war es um kurz nach 11 Uhr schon wieder so weit, die Bahn kann seither wieder fahren.