Stilvolle Ballnacht des BG/BRG Dreihackengasse

Die Maturantinnen und Maturanten des BG/BRG Dreihackengasse führten ihre Gäste in den Kammersälen durch eine rauschende Ballnacht. Unter dem Motto The Last Dance - Leaving with elegance wurde ordentlcih aufgetanzt. Klick dich durch!