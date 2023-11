In der Mozartstadt konnten junge Steirerinnen und Steirer ein Lied davon singen, wie man sich als Sieger fühlt. Gingen doch bei den „Austrian Skills 2023“, dem Finale der österreichischen Staatsmeisterschaften für Berufe, zahlreiche Spitzenplätze und Medaillen an junge Fachkräfte im weiß-grünen Bundesland. Hirnschmalz wie Muskelkraft setzten nicht zuletzt die Teilnehmer aus Graz und Umgebung ein, wie die Ergebnisliste zeigt. So konnte etwa in der Kategorie „Kfz-Technik“ nicht nur eine Grazerin die Goldmedaille erringen, auf den Plätzen zwei und drei landeten ebenfalls zwei Grazer.