Die innere Klosterwiesgasse in Graz entwickelt sich zum Hotspot für exotische Geschmäcker: Neben dem Mix Markt, der dort seine einzige Filiale in der Steiermark betreibt und Spezialitäten aus Osteuropa feilbietet, eröffnet in Bälde schräg gegenüber das „Casa Mexico“. Wer ein Freund von scharfen, exotischen Speisen und Getränken aus der mexikanischen Küche ist, wird dort fündig werden.