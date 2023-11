Grazer Maturaball mit Stil

Am Freitag (24. November) luden die Maturanten des Bischöflichen Gymnasiums zum Maturaball in den Grazer Congress. Unter der Schirmherrschaft von LH Christoph Drexler wurde der Ball unter dem Motto „Businessclass - mit Stil zum Ziel“ eröffnet. Gefeiert wurde bis in die Puppen. Hier gibt´s die schönsten Fotos.