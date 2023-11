Noch sind nicht alle Details geklärt, seitens der Holding Graz bestätigt man aber der Kleinen Zeitung: „Ja, es gab leider einen Todesfall in der Auster.“ Nach ersten Informationen kollabierte ein Badegast in der sogenannten „Feuergrotte“ in der Eggenberger Badeanlage. In der Folge ist er offenbar in das nur etwa knietiefe Wasserbecken nebenan gerutscht. Ein anderer Gast dürfte ihn entdeckt und Alarm geschlagen haben, doch leider kam jede Hilfe zu spät. „Die Polizei ist nun vor Ort. Die Auster bleibt vorerst zumindest einmal bis morgen am Vormittag gesperrt“, heißt es seitens der Holding.