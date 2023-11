Zuletzt hatte sie mit der künstlerischen Gestaltung des Motel One am Grazer Jakominiplatz Aufsehen erregt, nun ist es eine große Ausstellung mit der Carola Deutsch von sich reden macht. Die Schau „Life Chances/Changes wurde vergangene Woche am Merkur Campus in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße eröffnet. Mit 33 Bildern ist es die größte Ausstellung der Künstlerin im heurigen Jahr. Zu sehen sind farbenprächtige Porträts, mit denen sich die Künstlerin, die bereits in New York, Barcelona und Berlin Projekte umsetzen konnte, einen Namen gemacht hat.