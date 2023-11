Zugegeben, im Gesundheitsamt weiß man, wie viele Grazerinnen und Grazer sich im Jahr 2022 impfen ließen (28.834). Und im Sozialamt führt man unter anderem genau Buch über die Nächtigungen in Frauen- und Männerwohnheimen (im Vorjahr waren es 9826 bzw. 8800). Aber kaum eine städtische Abteilung kennt uns so persönlich wie das BürgerInnenamt, von Geburt an. Also fragten wir dort nach den markantesten Zahlen für 2022 – und erhielten spannende Antworten: