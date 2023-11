Die Pariser Stadtchefin schaltet also in den nächsthöheren Gang: Nach dem beschlossenen E-Scooter-Verbot will Bürgermeisterin Anna Hidalgo per Referendum im Februar über deutlich höhere Gebühren für große Autos in der Innenstadt abstimmen lassen. Wie berichtet, würde diese Neuregelung nicht Lenker eines SUV (Sport Utility Vehicle“) mit Anrainergenehmigung treffen, sondern vor allem Pendlerinnen und Pendler. Was man an der Seine plant, war an der Mur längst Thema – wenn auch unter genau gegensätzlichen Vorzeichen: Im Zuge der generellen Anhebung der Parkgebühren überlegte die Grazer Stadtpolitik auch, die Kosten für das Anrainer-Parkpickerl beim Abstellen eines „Trumms“ von Auto zu erhöhen. In Deutschland ist das in manchen Städten schon Usus. Und auch Christian Gratzer vom Verkehrsclub Österreich meinte: „Es ist eine Frage der Fairness, wenn Lenker von großen Autos, die mehr Platz brauchen, auch mehr fürs Parkpickerl zahlen.“