Zugegeben, diese Zeilen sind ein wenig gemein, weil sie gleichsam den Vorhang schon vorab etwas lüften. Aber bei einer Einladung zu einer Pressekonferenz mit dem Inhalt „Personelle Weichenstellung“ kann man als Journalist halt schwer abwarten. Also macht die Kleine Zeitung ein wenig auf Spaßbremse – und fragt bei der Grazer ÖVP nach, ob es stimmt, was man hört: Dass ein freudiger Anlass das Personalkarussell in Gang setzt. Stimmt es also, dass Geschäftsführerin Anna Hopper ein Baby erwartet? „Ja, es stimmt. Der Geburtstermin ist im Februar, und Gott sei Dank geht es uns gut“, lacht Hopper am Telefon. Aus diesem Grund, so viel könne sie bestätigen, brauche es während ihrer Karenz eine Vertretung in der Geschäftsführung – wer dies sein wird, entscheide sich aber erst am Freitag bei Präsidiumssitzung der ÖVP.