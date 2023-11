Internationale Logistik-Beratung, innovative IT-Lösungen und Digitalisierungsprozesse in der Produktion, der Logistik und im Handel sind das tägliche Brot von Thomas Mayr. Das Unternehmen LNConsult in Fernitz beschäftigt sich tagtäglich unter anderem mit Beratungsleistungen rund um den Bau von neuen Logistikzentren, Optimierungen im Bereich der Lieferkette, Software-Lösungen individuell angepasst an die Bedürfnisse in der Logistik und ist Spezialist, wenn es um die digitale Preisauszeichnung sowie IT-Lösungen in den unterschiedlichsten Branchen geht.