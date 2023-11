So geht Leidenschaft und Selbstbewusstsein: „Es ist eine Neuheit, die Graz in gastronomischer Hinsicht revolutionieren wird“, lässt Edda Streif die Kleine Zeitung wissen. Die diplomierte Kräuterpädagogin eröffnet am 15. November ihr eigenes Lokal namens „hillside“ in der Jahngasse 5a, direkt neben dem Landessportzentrum beim Grazer Stadtpark. Aus Streifs Sicht mache der Cocktail aus „gesunden Speisen“, die ein „generationenübergreifendes Team“ nachhaltig produziere, das Besondere aus.